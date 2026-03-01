إعلان

إيران تستهدف أهم قاعدة عسكرية بريطانية في الشرق الأوسط داخل قبرص

كتب : مصراوي

02:22 م 01/03/2026 تعديل في 02:43 م

القاعدة

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، استهداف قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص بصواريخ إيرانية.

وحسب وزير الدفاع البريطاني فقد تم إطلاق صاروخَين باتجاه قبرص حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية.

وتضمّ قبرص "قاعدة أكروتيري" البريطانية، وهي واحدة من أهم القواعد العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ولها دور كبير في العمليات العسكرية والاستخباراتية في المنطقة، خصوصاً في ما يتعلّق بقطاع غزة وسوريا ولبنان واليمن.

أهمية قاعدة أكروتيري

اسمها الرسمي RAF Akrotiri وتقع في جنوب جزيرة قبرص قرب مدينة ليماسول. وهي جزء من أراضٍ تُعرف باسم Akrotiri and Dhekelia ، وهي مناطق ذات سيادة بريطانية منذ استقلال قبرص عام 1960، وقد احتفظت بريطانيا بهذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية في البحر المتوسط.

تعود أهمية القاعدة البريطانية إلى موقعها الجغرافي القريب من الشرق الأوسط، إذ تُستخدم في عدد من العمليات العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط، دعم عمليات الناتو، مراقبة التحركات في سوريا ولبنان وإسرائيل، إطلاق الطائرات في عمليات اليمن والعراق وسوريا، إضافة إلى عمليات إجلاء أو دعم لوجستي خلال الطوارئ.

واستُخدمت القاعدة سابقاً في شنّ ضربات على اليمن، حرب لبنان 2006 وشنّ عمليات مرتبطة بالحرب في غزة بعد 7 أكتوبر.

