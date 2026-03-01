إعلان

عاطل يسرق سيارة بالإسماعيلية ويقطعها لأجزاء.. الداخلية تضبط المخزن

كتب : علاء عمران

02:08 م 01/03/2026 تعديل في 02:12 م

عاطل يسرق سيارة بالإسماعيلية ويقطعها لأجزاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات تضرر صاحب الحساب من سرقة سيارته أثناء توقفها أمام مسكنه بالإسماعيلية.

عاطل يسرق سيارة بالإسماعيلية ويقطعها لأجزاء

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 فبراير، تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغًا من تاجر مقيم بدائرة المركز بسرقة سيارته أثناء توقفها أسفل مسكنه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتقطيع السيارة تمهيدًا لبيعها كقطع غيار، وتم بضبط جميع أجزاء السيارة والأدوات والمعدات المستخدمة في التقطيع داخل مخزن مستأجر بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإسماعيلية سرقة سيارة عاطل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
أخبار مصر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
سياسة "المخاطر العالية".. لماذا تقصف إيران دول الخليج؟
شئون عربية و دولية

سياسة "المخاطر العالية".. لماذا تقصف إيران دول الخليج؟
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بسبب الحرب.. توقف عشرات ناقلات النفط والغاز على جانبي مضيق هرمز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران