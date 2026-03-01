تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات تضرر صاحب الحساب من سرقة سيارته أثناء توقفها أمام مسكنه بالإسماعيلية.

عاطل يسرق سيارة بالإسماعيلية ويقطعها لأجزاء

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 فبراير، تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغًا من تاجر مقيم بدائرة المركز بسرقة سيارته أثناء توقفها أسفل مسكنه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتقطيع السيارة تمهيدًا لبيعها كقطع غيار، وتم بضبط جميع أجزاء السيارة والأدوات والمعدات المستخدمة في التقطيع داخل مخزن مستأجر بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

