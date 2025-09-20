تعذيب كلب بغرض اللهو والمزاح.. الداخلية تضبط المتهمين في واقعة بمطروح

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في بني سويف تورطا في حادثة تعذيب كلب بإحدى محطات الوقود بمطروح، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأظهر الفيديو أحد المتهمين وهو يمسك بالكلب، ثم يقوم باللف به وطرحه أرضًا بعنف.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بأن الاعتداء تم بغرض اللهو والمزاح، حيث قام أحدهما بالاعتداء على الكلب بينما قام الآخر بالتصوير والنشر على مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.