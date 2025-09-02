كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية فعاليات احتفالية بالمولد النبوي الشريف شملت مختلف فئات المجتمع، تضمنت توزيع الحلوى وإضفاء أجواء من الفرح والبهجة.

وشملت الاحتفالات زيارات لعدد من مستشفيات الأطفال، حيث تم إهداؤهم عبوات "حلوى المولد النبوي" في لفتة إنسانية تهدف إلى رفع الروح المعنوية ودعمهم نفسيًا خلال رحلة العلاج. كما شاركت الوزارة الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام في الاحتفال، مع توزيع عبوات الحلوى ضمن تقليد سنوي تحرص الوزارة على استمراره.

وامتدت الفعاليات لتشمل دور رعاية المسنين، حيث تم توزيع الحلوى على النزلاء وسط أجواء من التقدير والسعادة، معبرين عن امتنانهم للدعم المستمر من الوزارة وحرصها على الاطمئنان عليهم.

كما شملت المبادرة توزيع الحلوى على العمالة غير المنتظمة في عدة مواقع عمل على مستوى الجمهورية، تأكيدًا على اهتمام الوزارة بجميع شرائح المجتمع وحرصها على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المصريين.

تأتي هذه الفعاليات ضمن المشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية وانطلاقًا من دورها الإنساني والاجتماعي كأحد المحاور الهامة في استراتيجيتها الأمنية، وفي إطار حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية.