حبس وغرامة.. حكم قضائي عاجل ضد البلوجر فادي تاتو لنشره فيديوهات خادشة
03:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب- أحمد عادل:
عاقبت المحكمة الاقتصادية البلوجر المعروف باسم "فادي تاتو"، بالحبس عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء أثناء قيامه برسم أوشام على أجساد النساء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "فادي تاتو" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك".
وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة بلاغات ضد المتهم، تتهمه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه برسم أوشام على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بالقاهرة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي ثبت أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.
