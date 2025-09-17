إعلان

حبس وغرامة.. حكم قضائي عاجل ضد البلوجر فادي تاتو لنشره فيديوهات خادشة

03:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- أحمد عادل:
عاقبت المحكمة الاقتصادية البلوجر المعروف باسم "فادي تاتو"، بالحبس عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء أثناء قيامه برسم أوشام على أجساد النساء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "فادي تاتو" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك".
وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة بلاغات ضد المتهم، تتهمه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه برسم أوشام على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بالقاهرة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي ثبت أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البلوجر فادي تاتو فيديوهات خادشة المحكمة الاقتصادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟