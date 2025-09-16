إعلان

"رفض تعاطيه المخدرات".. حجز محاكمة المتهم بقتل شخص في الخليفة

11:52 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب رفض المجني عليه تعاطيه المواد المخدرة في الشارع بمنطقة الخليفة، لجلسة 18 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 7578 لسنة 2025 جنايات الخليفة، أن المتهم "محمد خ." قتل المجني عليه "ربيع م." عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما لرفض الأخير تعاطي المتهم للمواد المخدرة بمحل الواقعة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض "شفرة كتر" ووجه للضحية ضربة استقرت في يده، فلم يبلُغ مقصده، فأتبَعها بأخرى استقرت في عنق المجني عليه أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا، كما حاز سلاحًا أبيض "شفرة كتر" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الخليفة المواد المخدرة جريمة قتل
