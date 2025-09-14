كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 4 موظفين تابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفيه اتهامهم بالتسبب عن طريق الإهمال و الخطأ في وفاة 4 مواطنين وإصابة 52 آخرين جراء حادث تصادم قطارين بالزقازيق، حسبما أكد محمد عبد الفتاح دفاع المتهمين.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، للمتهمين "إبراهيم. م"، "أحمد .ن"، و "إيهاب. ع"، ومحمد. أ"، و5 آخرين، أن المتهمين جميعا، حال كونهم من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تسبوا خطأ في موت أربعة أشخاص "هبة إبراهيم"، "شيماء إبراهيم"، و"رمضان حسن"، و الطفلة "وعد صلاح فرج"، وكان ذلك ناشتا عن إهمال ورعونة وعدم احترام وعدم مراعاة القوانين واللوائح فضلا عن إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمان الأول والثاني، أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك في اليوم الرابع عشر من فبراير 2024.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الأول خالف اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بمنطقة فك الارتباط - لائحة سلامة التشغيل الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر و الإعلان رقم 6 لسنة 2023 بشأن فك ارتباط كشك بلوك الزرقا كونه لم يقم بأداء الدور المنوط به وضبط التحويلة مرقم 21 علي المسامر الرئيسي الصحيح انتظار الوصول قطار الرحلة رقم 281 مما تسبب في انحراف القطار عن مساره و الدخول على المسامر الفرعي المتوقف به قطار الرحلة رقم 336 توقفاً تاماً انتظاراً لمرور القطار الأول ما تسبب في وقوع الحادث واصطدام القطار الأول بالثاني.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني، تهمة مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بمنطقة فك الارتباط والوارد بذات اللائحة والإعلان، بأن تقاعس عن التواجد بالمكان المنوط به الانتظار للإشارة لقطار الرحلة رقم 281، بخلو السكة وجاهزية الطريق المرور القطار، ما تسبب في وقوع الحادث حال كون المتهمان الأول والثاني متعاطيان جوهر الحشيش المخدر.

وأسندت النيابة العامة، تهمة مخالفة تشغيله كقائد قطار الرحلة رقم 281 بأن قاد القطار أنف البيان متجاوزًا السرعات المقررة وهي ("٣٠" كيلو متر في الساعة) بمنطقة فك الارتباط والواردة ذكرا باللائحة والإعلان ودون مقتضى لذلك و عدم الانتباه أن المتهم الثاني " الإشارجي"، كان غير متواجد بالمكان المنوط به الانتظار للإشارة بخلو السكة وجاهزية الطريق المرور القطار قيادته وشاركه المتهم الرابع حال كونه المنوط به الانتباه بخط المسير و مدى خلو السكة وتواجد "الإشارجى" المتهم الثاني بمكان تواجده المبين سلفاً وتنبيه المتهم. الثالث - قائد قطار الرحلة 281 حال وجود أي عارض أو حدث مخالف للمواقع المنظمة لذلك وهو ما لم يقم به المتهم الخامس خالف ذات اللائحة والإعلان بأن أعطى التصريح بخلو السكة بطريق الجهاز المخصص "التايرز"، تمهيدا لمرور قطار الرحلة 281 دون التحقق من قيام المتهم الأول بضبط التحويلة على المسار الصحيح قبل عبور القطار وكذا عدم التيقن من تواجد المتهم الثاني بالمكان المنوط بالأخير التواجد به الانتظار للإشارة لذات القطار بخلو السكة وجاهزية الطريق المرور القطار مما تسبب في وقوع الحادث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من السادس وحتى التاسع، تهمة مخالفة اللائحة والإعلان، بأن لم يقوموا بأداء الدور المنوط بهم بعدم قيامهم بالمرور و المتابعة والتأكد من مرصد وتسجيل حركة القطارات وبرنامج العمل اليومي بين ملاحظ البلوك والمرؤوسين وعدم الالتزام بمتابعة أعمال العاملين ببلوك "5" الزقازيق"، وذلك يعد إخلاًلًا جسيمًا بما تفرض عليه أصول وظيفتهم مما تسبب في وقوع الحادث، فحدثت إصابات المجني عليهم المبين أسماء بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تسيبوا خطأ في إصابة 52 شخصا، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعوتهم وعدم إحترامهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، ما ترتب على ذلك إصابة المجني عليها "زينب ربيع"، بعاهة مستديمة "بتر أعلى الركبة اليمنى"، وكان من بين المصابين أطفالاً.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين تسببوا عن طريق الخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة, وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها وترتب على ذلك وفاة 4 أشخاص وإصابة 52 شخصًا وضررا ماليا قدره (أثنان مليون وسبعمائة وواحد ألف وأربعمائة وستة وثلاثون جنيها مصريا.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين أهملوا في استخدام مال من الأموال العامة المعهود بها إليهم مما نتج عنه اصطدام قطار الرحلة رقم 281 بقطار الرحلة رقم 336 وترتب على ذلك وفاة 4 أشخاص فيما بينهم طفلة وإصابة 52 شخصًا آخرين وضررا ماليا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين تسببوا بغير عمد في وقوع حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وهو تصادم قطار الرحلة رقم 281 بقطار الرحلة رقم 336 ما عرض مستقليه للخطر، وقد نشأ عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 52 آخرين على النحو المبين بوصف الاتهامات السابقة.

واحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، برئاسة المستشار أسامة الشاعر المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة عما نسب إليهم من اتهامات.