قتيل على طريق بشتيل.. قرار من الجنايات في "جريمة البراجيل"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "28" جنايات المنيرة الغربية بالجيزة حجز محاكمة عاطل، على خلفية اتهامه بقتل "سائق البراجيل" طعنًا بالرقبة على طريق بشتيل بالجيزة، إثر مشادة كلامية بينهما عقب إتلاف المتهم توكتوك المجني عليه المستأجر حال هروبه من مطاردة الشرطة، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

ونظرت الدائرة الجلسة، واستُمعت إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع، فيما ادعى سعيد حواش وأحمد السقيلي وكيلا ورثة المجني عليه مدنيًا بمبلغ مالي قدره مليون وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت، وانضما إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقوبة على الجاني.

وأَسندت النيابة العامة للمتهم، في أوراق الدعوى رقم 3106 لسنة 2025 جنايات المنيرة الغربية والمقيدة برقم 1567 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، تهمة قتل المجني عليه "محمود عدلي" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على إثر خلاف مروري بينهما.

وذكرت النيابة العامة أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، فاستشاط الأخير غضبًا، وعلى إثر ذلك تعدى على المجني عليه وكال له طعنة واحدة استقرت بعنقه من الناحية اليمنى بسلاح أبيض "مطواة"، مُحدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته عمدًا.

وتابعت النيابة العامة أن تحريات المباحث النهائية دلت على صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك إثر خلاف مروري بين سائق التوك توك والعاطل، فنشبت مشادة كلامية بينهما ما استشاط الأخير غضبًا خلالها وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وكال له طعنة واحدة استقرت في رقبة المجني عليه من الناحية اليمنى محدثة إصابته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولاذ المتهم بالفرار من موقع الجريمة.

وألقى رجال مباحث قسم المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم عقب ارتكابه الواقعة، وأقر خلال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنه قتل المجني عليه السائق إثر شجار بينهما في الطريق.

ووفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، تبين من خلال الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية على جثمان "محمود عدلي" أن الإصابة المشاهدة بالعنق هي إصابة طعنية نافذة ناجمة عن نصل آلة حادة ذات طرف مدبب، ويجوز حصولها من مثل المطواة المضبوطة، وتعزى الوفاة إلى تلك الطعنة بما أفضى إليه من نزيف غزير وصدمة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، العاطل إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بقتل عمد "سائق البراجيل" على طريق بشتيل بالجيزة.