الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة حافظة نقود في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لاستيلائه على حافظة نقودها عقب فقدانها بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا). وبسؤالها، أفادت بأنه بتاريخ 26 الجاري، وأثناء سيرها بدائرة المركز لاستقلال مركبة "توك توك"، فقدت حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالي، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين لها أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو عثر على الحافظة، فبادرت بنشر الفيديو على حسابها الشخصي بقصد التشهير به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن حافظة النقود، التي جرى ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.