كتب - أحمد أبو النجا:

أعلنت النيابة العامة أنها بصدد تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – بعد تحويلها على نفقتها من المضبوطات – لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية تُنفذ لأول مرة.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد شوقي، النائب العام، مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والوفد المرافق له، بمقر النيابة العامة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهتين.

وأكد النائب العام أن التعاون مع وزارة المالية أسفر عن زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214%، والتصرف في المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بما رفع الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.

من جانبه، أعرب وزير المالية عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة، مؤكدًا أن تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك لصالح الاحتياطي النقدي خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم اللقاء بتكريم خبراء وزارة المالية المشاركين في صياغة الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟