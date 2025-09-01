محاولة انتحار بمدينة بدر.. طعنة في الصدر تنقذها دقائق حاسمة

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة بدر بمحافظة القاهرة محاولة انتحار شخص بآلة حادة مساء الاثنين.

مأمور القسم تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع محاولة انتحار داخل شقة بحي الأندلس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن شخصا حاول التخلص من حياته وطعن نفسه بسكين بمنطقة الصدر داخل شقة بالعقار رقم 82.

تدخل الجيران كتب له النجاة، أسرعوا بنقله إلى مستشفى بدر الجامعي للعلاج، فيما بدأت الجهات المختصة التحقق حول ملابسات الحادث ودوافعه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.