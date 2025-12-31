إعلان

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة لجلسة 21 فبراير

كتب : محمود الشوربجي

06:37 م 31/12/2025

تعبيرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، المنعقدة في مدينة بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بخلية النزهة، لجلسة 21 فبراير لحضور المتهمين ومرافعة النيابة.

جاء بأمر الإحالة أنه غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجة للمتهمين من الأول للرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، المتهمون جميعا ارتكبوا تهم تمويل الإرهاب.

