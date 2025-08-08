كتب ـ رمضان يونس:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية ، وتخضع للإشراف القضائى الكامل.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة الأكاذيب التى تطلقها الجماعة الإرهابية فى التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأى العام.