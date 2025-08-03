إعلان

بسبب خلافات عائلية.. شاب يصيب عاملًا بجروح قطعية في كرداسة

04:20 م الأحد 03 أغسطس 2025

شاب يصيب عاملًا بجروح قطعية في كرداسة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على آخر باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وذلك بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 19 يوليو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كرداسة من أحد المواطنين (عامل – مقيم بدائرة المركز)، يفيد بتعرضه للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بذات الدائرة)، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينه وبين شقيق المتهم.

وتمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

اقرأ أيضا:

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض محافظة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة