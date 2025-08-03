بسبب خلافات عائلية.. شاب يصيب عاملًا بجروح قطعية في كرداسة

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على آخر باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وذلك بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 19 يوليو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كرداسة من أحد المواطنين (عامل – مقيم بدائرة المركز)، يفيد بتعرضه للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بذات الدائرة)، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينه وبين شقيق المتهم.

وتمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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