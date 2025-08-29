كتب - عاطف مراد:

وجّهت وزارة الداخلية ضربة استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأكدت التحريات تورط عناصر جنائية شديدة الخطورة في عدة محافظات بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة لطرحها في السوق.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في جنايات "مخدرات"، وذلك بنطاق محافظة الشرقية، وضبط باقي عناصر الشبكة.

وعُثر بحوزتهم على أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت حشيش، أفيون، هيروين، هيدرو، شابو، إضافة إلى 6000 قرص مخدر، و150 قطعة سلاح ناري بينها رشاش جرينوف، 31 بندقية آلية، 44 بندقية خرطوش، 68 فرد خرطوش، و6 طبنجات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.