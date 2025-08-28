كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة تعرض أجنبية للتحرش أثناء سيرها بدراجة نارية في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، استياء شريحة عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تداول مقاطع فيديو للواقعة، تمكنت أجهزة الأمن من رصد تفاصيل ما حدث من قبل سائق التوك التوك المتهم تجاه السيدة، إلى أن جرى القبض عليه.

وكشف فيديو الواقعة الذي نشرته الضحية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" هرع عدد من أهالي المنطقة لمساعدتها وإنقاذها بعدما صرخت طلبا للمساعدة، بعد أن قام سائق التوك توك بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والتحرش بها.

وأظهر الفيديو مسارعة الأهالي لنجدتها، فيما هرب سائق التوك توك، وقال أحدهم لها: "محتاجه حاجة نساعدك بيها؟ والمنطقة أمان جدًا واحنا موجودين على طول لو محتاجة حاجة". لتعبر السيدة عن تقديرها للأهالي، "هم طيبون للغاية وأخبروني أن المنطقة أمان".

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق "توك توك" وهو يتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بدراجة نارية في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

وتوصلت التحريات إلى تحديد المركبة والسائق المقيم بدائرة قسم منشأة ناصر، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك".