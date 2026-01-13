إعلان

قرار جديد بشأن عصابة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المرج

كتب : محمود الشوربجي

11:34 م 13/01/2026

التنقيب عن الآثار - ارشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص إلى المحاكمة؛ وذلك في اتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمرج.

وكانت جهات التحقيقات قررت في وقت سابق، تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وسبق وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بأعمال الحفر بقصد البحث عن قطع أثرية أسفل العقار، في محاولة للتنقيب بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين خلال قيامهم بأعمال الحفر، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في عمليات التنقيب، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن آثار لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

