سيارتا إطفاء تحاصران نيران محل غيار زيت سيارات بقليوب

كتب : مصراوي

12:07 ص 14/01/2026

حريق داخل محل

دخان كثيف وروائح احتراق أربكت المارة بشارع الموازين في قليوب، بعدما اندلع حريق داخل محل غيار زيت سيارات، لتتحرك قوات الحماية المدنية سريعًا قبل تحول المكان إلى كارثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل متخصص في غيار زيوت السيارات بشارع الموازين، بجوار جامع علاء الدين بدائرة مركز قليوب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى التعامل مع النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها في وقت قياسي، دون امتدادها للمحال أو العقارات المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم تأمين محيط الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدأت الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير الخسائر.

