ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
أسعار العملات العربية
ارتفعت أسعار أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.59 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 123.72 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و125.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الريال القطري: 11.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني: 65.98 جنيه للشراء، و66.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتي: 151.86 جنيه للشراء، و154.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.