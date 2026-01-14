إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:06 ص 14/01/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.72 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و125.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 11.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.98 جنيه للشراء، و66.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.86 جنيه للشراء، و154.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحريني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية 2026
مدارس

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية 2026
أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
أخبار المحافظات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة
أخبار المحافظات

استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟ كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحارًا من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور