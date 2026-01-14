ارتفعت أسعار أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.72 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و125.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 11.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.98 جنيه للشراء، و66.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.86 جنيه للشراء، و154.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.