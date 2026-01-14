إعلان

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية 2026

كتب : أحمد الجندي

11:08 ص 14/01/2026

وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخميس 5 فبراير 2026 هو الموعد النهائي لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لتفادي استبعادهم من إجراءات الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الدخول مباشرة على موقع الوزارة الرسمي لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل: اضغط هنا

ودعت الوزارة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى الإسراع في استكمال خطوات التسجيل الإلكتروني.

وزارة التربية والتعليم الشهادة الثانوية 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026

إعلان

إعلان

