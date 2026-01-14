استكمال محاكمة 10 متهمين بـ"خلية لجان العمل النوعى" اليوم

كتب- مصراوي:

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية لجان العمل النوعي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ووجه للمتهمين جميعا أنهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وفيما وجه للمتهم الثاني تهمة استخدام مواقع التواصل بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع أحراز ذخائر بقصد استعمالها في جرائم تخل بالأمن العام.

