وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو عن عمر ناهز 94 عاما

كتب : مصراوي

11:05 ص 14/01/2026

توفي الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو، رجل الأعمال الناجح الذي ساهم في تنشيط اقتصاد جزيرته المقسمة ووضعها على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عن عمر ناهز 94 عاما.

وتوفي جورج فاسيليو اليوم الأربعاء بعد دخوله المستشفى في السادس من يناير/كانون الثاني إثر إصابته بعدوى تنفسية. وأشاد رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس بفاسيليو، واصفا إياه بأنه زعيم ارتبط اسمه بالازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الذي شهدته البلاد.

وقال خريستودوليدس في بيان مكتوب "فقدت قبرص مواطنا عالميا وسع نطاق الأثر الدولي لوطننا".

وعندما تولى فاسيليو الرئاسة عام 1988، أحيا الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك المنفصلين عن الجزيرة، بعد أكثر من عقد من المحادثات المتقطعة، وسرعان ما أعاد إطلاق مفاوضات إعادة التوحيد المتوقفة مع زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكتاش إلا أنها انتهت إلى طريق مسدود لا يزال قائما حتى اليوم.

جورج فاسيليو الاتحاد الأوروبي قبرص

