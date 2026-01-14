إعلان

الأمن يفحص فيديو متداول لشخص يعتدي على زوجين أسفل دائري بشتيل

كتب : مصراوي

12:11 ص 14/01/2026 تعديل في 12:28 ص

جانب من الفيديو المتداول

لم يكن في الحسبان أن تتحول نزهة عادية في الشارع إلى كابوس مفتوح، خطوات هادئة لزوجين تحت الطريق الدائري، قُطعت فجأة بزجاجة خمر مرفوعة ويدٍ طائشة، في مشهد صادم وثقته كاميرا مراقبة وهز مواقع التواصل.

تحت دائري بشتيل شمال محافظة الجيزة، كان زوجان يسيران في أمان الله، لا صخب ولا خلاف، مجرد طريق ووجوه عابرة. في ثوانٍ، انقلب المشهد رأسًا على عقب، حين ظهر شخص يحمل زجاجة خمر، تتمايل خطواته ويغيب اتزانه، قبل أن يندفع فجأة ويعتدي عليهما بلا سبب.

الفيديو المتداول يرصد لحظات مربكة، صراخ، فوضى، ومحاولات لفهم ما يحدث، بينما المعتدي يواصل تصرفه العدواني في مشهد أثار غضب المتابعين واستياء الشارع.

المفاجأة التي فجرت الغضب أكثر، أن المتهم -حسب ناشر الفيديو- كان في حالة سُكر وقت الواقعة. الأجهزة الأمنية بدأت فحص مقطع الفيديو المتداول، وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد هوية المتهم وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

