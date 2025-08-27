"كلمة السر حقنة فيلر".. مأساة عروس حلوان من مركز تجميل إلى المشرحة

كتب- أحمد عادل:

نحو 15 ليلة مكثتها المهندسة "إسراء كرم" المعروفة بـ"عروس حلوان" بين أسِرة العناية المركزة في مستشفى القصر العيني في غيبوبة تامة عن الوعي بعد إصابتها بمضاعفات أثناء إجراء حقن تجميلي "فلير" في مركز شهير بالمهندسين، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم.

وتنتظر جثة عروس حلوان انتهاء الأطباء الشرعيين بمشرحة زينهم من إجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، قبل 8 أيام من موعد زفافها المُحدد مسبقًا 3 سبتمبر المقبل.

بداية القصة عندما ذهبت صاحبة الـ26 عامًا إلى أحد مراكز التجميل الشهيرة في منطقة المهندسين لإجراء حقن تجميلي "فيلر" استعدادًا للزواج، وأثناء الحقن شعرت الفتاة بحالة إعياء شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى فورًا.

وصلت "إسراء" إلى المستشفى في حالة حرجة بعد توقف عضلة القلب وكافة وظائف الجسم -بحسب التقرير الطبي للمريضة-، وعلى الفور قام فريق الأطباء بعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم حتى استعادة النبض.

رغم استعادة النبض ظلت "عروس حلوان في حالة طبية حرجة ودخلت في غيبوبة تامة، وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة.

تلقت الفتاة العلاج اللازم من أدوية رافعة للضغط ومحسنة لكفاءة عضلة القلب ومضادات حيوية واسعة المدى وموسعات للشعب الهوائية وأدوية منشطة للمخ، طبقًا للبرتوكول العلاجي للحالة المرضية تحت إشراف إستشاري المخ والأعصاب.

ظلت إسراء في غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وبفحص الجسم ظاهريًا تبين وجود آثار لوخذ إبر في منطقتي الفخذين والبطن.

النيابة العامة استمعت لأقوال الطبيب الذي أجرى الحقن التجميلي، وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومازالت التحقيقات مستمرة.

