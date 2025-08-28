إعلان

كانوا بيحفروا على مساخيط.. ضبط 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الجيزة

03:48 ص الخميس 28 أغسطس 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

كتب- محمد فتحي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على 9 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الصف بالجيزة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة معلومات أكدتها تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتورط عددا من الأشخاص في التنقيب عن الآثار بمنطقة الصف.

على الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تمكن رجال المباحث من القبض على 9 أشخاص، ضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عُثر على شواهد للحفر.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وجاري العرض على النيابة العامة.

التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار في الجيزة أمن الجيزة مباحث الجيزة الصف الجيزة النيابة العامة
