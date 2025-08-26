كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط المروري.

أسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 111.744 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 2.326 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 153 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الجهود عن: ضبط 1.081 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب بالمخالفة – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 160 سائقًا، وتبين إيجابية 14 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 17 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لتحقيق الانضباط على جميع الطرق والمحاور.