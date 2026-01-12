إعلان

بدء جلسة نظر استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة

01:29 م 12/01/2026

محاكمة تعبيرية

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، على حكم الإعدام الصادر بحقه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا، وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، فدبّر للأمر وأعد العدة، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

