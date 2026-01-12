إعلان

5 خطوات لاستخراج شهادة تحركات أونلاين وأنت في البيت

كتب : محمود الشوربجي

01:10 م 12/01/2026

وزارة الداخلية

توفر وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات لصالح المواطنين في إطار تسهيلات إجراءات استخراج الأوراق والمستندات اللازمة لهم، ومن بين تلك الخدمات استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا، وهي وثيقة تُظهر تحركات الشخص دخولًا وخروجًا من البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية خلال فترة زمنية معينة، وتطلبها بعض الجهات الرسمية، أبرزها السفارات الأوروبية عند التقدم للحصول على التأشيرة.

وتصدر الشهادة لصاحب الطلب أو من ينوب عنه، وفقًا للبيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

خطوات الاستخراج:

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

2- استيفاء نموذج طلب شهادة التحركات وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة جواز السفر – صورة بطاقة الرقم القومي – خطاب موجه من الجهة الطالبة).

3- سداد الرسوم المقررة للخدمة إلكترونيًا.

4- اختيار وسيلة الاستلام سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات أو عبر خدمة التوصيل للمنزل.

5- في حالة "الطلب المستعجل"، تُسلم الشهادة للمنزل خلال 3 أيام فقط.

وزارة الداخلية شهادة تحركات أونلاين الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

