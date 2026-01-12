إعلان

القبض على 13 شخصًا بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:22 م 12/01/2026

القبض على متهم- أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال و3 سيدات لـ8 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

تم القبض على المتهمين وبصحبتهم 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

الجيزة أعمال التسول الأطفال

