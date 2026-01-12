إعلان

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

كتب : أحمد الخطيب

01:04 م 12/01/2026

أسعار الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

واصلت أسعار الحديد الارتفاع في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36094.33 جنيه، بزيادة 1063.56 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37520.24 جنيهًا، بزيادة 1100.24 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3912.7 جنيه، بتراجع 133.97 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟
"هاتفك في خطر".. تحذيرات لمستخدمي آيفون بسبب تحديث iOS 26
أخبار و تقارير

"هاتفك في خطر".. تحذيرات لمستخدمي آيفون بسبب تحديث iOS 26
«خلعته قبل الدخلة».. جزار بلبيس يُشوّه وجه عروسه ويُطلق عليها كلبًا شرسًا
أخبار المحافظات

«خلعته قبل الدخلة».. جزار بلبيس يُشوّه وجه عروسه ويُطلق عليها كلبًا شرسًا
انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة
أخبار المحافظات

انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جولدن جلوب 2026
الموضة

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جولدن جلوب 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق