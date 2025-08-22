إعلان

كشف ملابسات فيديو سير "توك توك" عكس الاتجاه بالإسكندرية

05:39 م الجمعة 22 أغسطس 2025

سائق التوك توك المتهم

القاهرة - مصراوي:

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" بدون ترخيص وقائدها 16 عاما.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق والاصطدام بالسيارة دون قصد.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

