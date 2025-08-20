كتب - رمضان يونس:

كشف المحامي خالد أبو عجيلة، دفاع أيمن حجاج قاتل زوجته المذيعة "شيماء جمال"، عن تفاصيل دفن المتهم وصديقه بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهما.

وقال أبو عجيلة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن إدارة قطاع السجون بوزارة الداخلية، نفذت حكم الإعدام الصادر بحق موكلي "أيمن حجاج"، وشريكه المقاول "حسين الغرابلي"، صباح أمس الثلاثاء.

أشار إلى أن مراسم تشيع جثمان موكله اقتصرت على أسرته والأقارب، إذ أقيمت صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وتم دفنه بجوار ابنه بمقابر عائلته في البساتين.

من جابنها قالت والدة المذيعة شيماء جمال في تصريحات أدلت بها لـ"مصراوي"، إن حكم الإعدام الصادر من محكمة النقض بحق المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين الغرابلي" تم تنفيذه.

وتابعت: "الحمد لله حق بنتي رجع من المتهمين، وبشكر قضاء مصر العادل اللي رجعلي حق بنتي".

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج، وحسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.

