رقص بملابس خادشة.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على الراقصة "نورا دانيال"

كتب-أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض إحدى الراقصات تُدعى نورا دانيال "تحمل جنسية أجنبية" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، الأربعاء، أنه أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء إلى الأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.