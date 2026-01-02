إعلان

فعل فاضح في نص الشارع.. نهاية مُتحرش المعادي بالتخشيبة

كتب : رمضان يونس

01:33 م 02/01/2026

متهم

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عامل تحرش بطالبتين أجنبيتين في المعادي حال سيرهن في أحد الشوارع.

تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من طالبتان "يحملان جنسيات أجنبية"، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المعادى، تضررتا من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحداهن حال ترجلهنا بدائرة القسم ولدى قيام الأخرى بمحاولة الإمساك به قام بدفعها دون إصابات "ولاذ بالفرار".

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث إلقاء القبض على المشكو فى حقه "عامل"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحرش في نص الشارع لمعادي حرش بطالبتين لقاهرة الداخلية

