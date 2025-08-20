إعلان

خلافات جيرة تنتهي بإطلاق نار وإصابة عامل في السلام

12:37 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

اطلاق نار

background

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط طرفي مشاجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول، أسفرت عن إصابة عامل بعيار ناري بالصدر أثناء مروره بالقرب من مكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين مالك كشك وعاملين بسبب خلافات جيرة، حيث أطلق أحد أفراد الطرف الثاني عيارًا ناريًا من فرد خرطوش، ما أدى إلى إصابة العامل.
وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

خلافات جيرة إطلاق نار إصابة عامل
