"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ميني باص عرّض حياته والآخرين للخطر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة "ميني باص" يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الشرقية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

