إعلان

"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ميني باص عرّض حياته والآخرين للخطر

04:29 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة "ميني باص" يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الشرقية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق تعريض حياة المواطنين للخطر سير عكس الاتجاه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة