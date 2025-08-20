الأمن الاقتصادي: ضبط 1296 قضية نقل و3901 سرقة كهرباء في يوم

كتب- علاء عمران:



واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة وضبط الخارجين على القانون.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1296 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3901 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.



فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 471 قضية في مجالات متعددة، أبرزها (الضرائب العامة – مخالفات الجمارك – تحرّي مدين لمصلحة الضرائب).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.



اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)