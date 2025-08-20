إعلان

الأمن الاقتصادي: ضبط 1296 قضية نقل و3901 سرقة كهرباء في يوم

12:25 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:


واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة وضبط الخارجين على القانون.


وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1296 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.


كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3901 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.


فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 471 قضية في مجالات متعددة، أبرزها (الضرائب العامة – مخالفات الجمارك – تحرّي مدين لمصلحة الضرائب).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأمن الاقتصادي سرقة كهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة