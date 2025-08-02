كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالتعدي عليه بالسب ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تم تحديد القائم على النشر (يعمل بمجال المقاولات – مقيم بمحافظة الجيزة)، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة مركز شرطة الفيوم. وعلى إثر ذلك، قام قائد السيارة بالتعدي عليه بالسب، واستخدم عصا خشبية لترهيبه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته، أقر بصحة ما ورد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.



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