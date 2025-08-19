إعلان

والدة المذيعة شيماء جمال: تنفيذ حكم الإعدام في أيمن حجاج والغرابلي قاتلي ابنتي

11:55 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

كشفت والدة المذيعة شيماء جمال ،التي لقيت مصرعها على يد زوجها وصديقه خنقًا وتكبيلها بسلاسل حديدية ودفنها داخل مزرعة في منطقة المريوطية بالجيزة، عن تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين.

وقالت والدة المذيعة شيماء جمال في تصريحات أدلت بها لـ"مصراوي"، إن حكم الإعدام الصادر من محكمة النقض بحق المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين الغرابلي" تم تنفيذه صباح اليوم، وفق قولها.

وتابعت: "الحمد لله النهاردة حق بنتي رجع من المتهمين، وبشكر قضاء مصر العادل اللي رجعلي حق بنتي".

من جانبها نشرت ابنة المتهم حسين الغرابلي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون، ابويا في ذمة الله".

وبعد ساعة تقريبًا دونت مرة ثانية قائلة "صلاة الجنازة الظهر في مسجد الصباح شارع الهرم".

ابنة حسين الغرابلي

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج، وحسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.

52 تذكرة هيروين تقود "حلاق ترعة زنين" إلى السجن المؤبد

"سم في الطعام وحرق الجثة".. لماذا تخلصت "فاطمة" من زوجها في الجيزة؟

مصرع والد الشناوي في حادث بطريق الواحات.. ومصدر يكشف التفاصيل

