52 تذكرة هيروين تقود "حلاق ترعة زنين" إلى السجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "8" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جابر، بمعاقبة حلاق بالسجن المؤبد وغرامه مالية 10 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة 52 تذكرة من جوهر الهيروين بقصد الاتجار.

ترأس هيئة الدائرة المستشار الدكتور حسام محمد جابر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام فؤاد عطيه، وتامر سعد السيد وأمانة سر أشرف صلاح حسن.

وجهت النيابة العامة في القضية رقم 11057 لسنة 2025 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 3570 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "على .ح"، حلاق في منطقة ترعة زنين، تهمة إحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك في اليوم الرابع عشر من يونيو 2025 بدائرة قسم شرطة بولاق بالجيزة.

وتمكن رجال مباحث قسم بولاق الدكرور بالجيزة، من إلقاء القبض على سائقًا، بعدما وردت معلومات سرية تؤكد قيام الأخير بالاتجار في الهيريون، بعد أن قام بشراء تذاكر من جوهر الهيروين المخدر، إذ ضبط بحوزته أكياسًا لجوهر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وعزا قصده من إحراز المخدرات للاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الآثم والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات المحرزة عبارة عن مظروف بداخله 52 كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق بيج اللون ثبت أنه هيروين مخدر المدرج بجدول المخدرات، وزن 37.24 جرام.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، السائق المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أدنته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات.