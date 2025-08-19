مصرع والد الشناوي في حادث بطريق الواحات.. ومصدر يكشف التفاصيل

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

قال المصدر إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي 70 عاما مقيم مركز الحامول كفر الشيخ لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.