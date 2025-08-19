إعلان

مصرع والد الشناوي في حادث بطريق الواحات.. ومصدر يكشف التفاصيل

08:12 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

محمد الشناوي حارس الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

قال المصدر إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي 70 عاما مقيم مركز الحامول كفر الشيخ لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشناوي مصرع والد الشناوي حادث والد الشناوي طريق الواحات انقلاب سيارة والد محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان