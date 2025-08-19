كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي بالسب على سيدة مسنة ويهددها بعصا خشبية بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نجار – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته العصا الخشبية.

وبمواجهته، أقر بأن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو هي والدة زوجته، وأنه تعدى عليها بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

