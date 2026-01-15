نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران

وكالات

نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري على إيران.

وأكد دبلوماسيين في تصريحات لـ"نيويورك تايمز" اليوم الخميس، أن دول عربية ضغطت على إدارة ترامب لعدم مهاجمة إيران.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، قال ثلاثة دبلوماسيين عرب كبار، إن التوترات بين أمريكا وإيران قد خفت حدتها في الأيام الأخيرة، بعد جهود دبلوماسية مكثفة هدفت إلى منع ترامب من إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد طهران.

وبحسب فايننشال تايمز، مارست عدة دول في المنطقة، من بينها السعودية وتركيا وقطر وعُمان ومصر، ضغوطاً شديدة على إدارة ترامب لضبط النفس، محذرة من عواقب إقليمية واقتصادية وخيمة في حال وقوع هجوم أمريكي على إيران.

أكدت القناة 14 العبرية، أن إسرائيل تقدر أن أمريكا لم تتراجع عن نيتها لمهاجمة إيران بل غيرت التوقيت.