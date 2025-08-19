إعلان

حريق محدود داخل النادي الأهلي بمدينة نصر.. والحماية المدنية تسيطر | صور

02:03 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق محدود داخل النادي الأهلي بمدينة نصر
  • عرض 5 صورة
    حريق محدود داخل النادي الأهلي بمدينة نصر
  • عرض 5 صورة
    حريق محدود داخل النادي الأهلي بمدينة نصر
  • عرض 5 صورة
    حريق محدود داخل النادي الأهلي بمدينة نصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود نشب داخل مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من مبنى إداري بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص نشوب حريق محدود داخل غرفة امتد إلى المدخنة، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المبنى، بعد محاصرة ألسنة اللهب.

وتواصل القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الدفاع المدني حريق النادي الأهلي النادي الأهلي مدينة نصر حريق محدود داخل النادي الأهلي بمدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك