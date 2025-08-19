كتب - رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود نشب داخل مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من مبنى إداري بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص نشوب حريق محدود داخل غرفة امتد إلى المدخنة، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المبنى، بعد محاصرة ألسنة اللهب.

وتواصل القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

