مشاجرة بين سائق وآخرين في الدقهلية.. والداخلية تكشف السبب

كتَب- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجروح، مع الادعاء بأن آخر قام باختطافه والتعدي عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجاري، تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية عن حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة المركز، وطرف ثانٍ: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مصاب بجرح قطعي في الرأس"، ربة منزل "لها معلومات جنائية"، نتيجة خلافات مالية بينهما، مما أدى إلى تعدي الطرفين على بعضهما البعض بالضرب، وأسفر عن إصابة الطرف الثاني.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد، ولم تُسفر التحريات عن وجود محاولة لاختطاف الطرف الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.