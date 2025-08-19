كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالموافقة على منح 21 مواطنًا الإذن بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 1254 لسنة 2025، وبعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975. يُؤذن لكل واحد من الـ21 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وضمت قائمة المواطنين الحاصلين على التجنيس: كريم حمدي محمد عبد الله، محمد منتصر كامل حسنين محمد، كريم عبد الله أحمد مصطفى، مهاب محمد عبد الله محمود التليتي، أحمد فاروق عبد القوى عبد الجليل، كريم نجاح إبراهيم إبراهيم عنين، محمد طارق محمد الجيش، مصطفى محمد سليمان حامد، كريم محمد فتحي إبراهيم يوسف، عبد الرحمن أحمد مصطفى سعد الحفني، عبد الرحمن علاء الدين زكريا علي خفاجي، لينا حماد عبد العال حسن محمود، محمد حماد عبد العال حسن محمود، محمد إبراهيم عبد الحميد شعبان عكاشة، مصطفى محمد محمد الشحات حسانين صبيح، حمزة محمد عبد الفتاح عبد الحافظ، محمد أيمن محمد محمود السيد محمد فرعون، عمر أيمن محمد محمود السيد محمد فرعون، عبد الرحمن خالد سامح أحمد شلبي، عبد الرحمن نادي شحاتة محمد عامر، عبد الرؤوف أشرف إبراهيم حسان.