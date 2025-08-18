سقوط مأساوي لعامل من الطابق الثامن بالعاصمة الإدارية

كتب - محمد شعبان:

داخل كمبوند هيئة تدريس جامعة الأزهر بالعاصمة الإدارية، تحول موقع بناء إلى مسرح حادث مأساوي.

بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية بسقوط عامل من الطابق الثامن في عقار تحت الإنشاء مكون من عشرة طوابق.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى المكان، وعُثر على العامل جثة هامدة أسفل المبنى. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الموقع لحين انتهاء المعاينة الرسمية وتحرير محضر بالواقعة.

الجثمان ما زال في انتظار قرار النيابة والمعاينة الفنية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وظروف سقوطه.

