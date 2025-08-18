إعلان

سقوط مأساوي لعامل من الطابق الثامن بالعاصمة الإدارية

06:39 م الإثنين 18 أغسطس 2025

سقوط من علو - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

داخل كمبوند هيئة تدريس جامعة الأزهر بالعاصمة الإدارية، تحول موقع بناء إلى مسرح حادث مأساوي.

بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية بسقوط عامل من الطابق الثامن في عقار تحت الإنشاء مكون من عشرة طوابق.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى المكان، وعُثر على العامل جثة هامدة أسفل المبنى. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول الموقع لحين انتهاء المعاينة الرسمية وتحرير محضر بالواقعة.

الجثمان ما زال في انتظار قرار النيابة والمعاينة الفنية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وظروف سقوطه.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاصمة الإدارية سقوط من علو القاهرة عامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟