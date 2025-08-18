إعلان

"متعاطي البودر".. الداخلية تضبط سائق "نقل ذكي" ظهر في فيديو غير متزن

05:09 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    الداخلية تضبط سائق نقل ذكي ظهر في فيديو غير متزن بالقاهرة (1)
    الداخلية تضبط سائق نقل ذكي ظهر في فيديو غير متزن بالقاهرة (4)
    الداخلية تضبط سائق نقل ذكي ظهر في فيديو غير متزن بالقاهرة (5)
    الداخلية تضبط سائق نقل ذكي ظهر في فيديو غير متزن بالقاهرة (3)
كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي في حالة عدم اتزان وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها (السائق الظاهر بمقطع الفيديو – يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه أحد الأشخاص في إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

