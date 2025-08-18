"متعاطي البودر".. الداخلية تضبط سائق "نقل ذكي" ظهر في فيديو غير متزن

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي في حالة عدم اتزان وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها (السائق الظاهر بمقطع الفيديو – يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه أحد الأشخاص في إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور