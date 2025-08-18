لأسباب تتعلق بالصالح العام.. إبعاد سوريين وسوداني خارج البلاد (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرارات صادرة عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تقضي بإبعاد شخصين يحملان الجنسية السورية وآخر يحمل الجنسية السودانية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار الأول، رقم 1018 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24/5/2025 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية. حيث قرر الوزير إبعاد محمد عامر الكن (سوري الجنسية - مواليد 1/1/1997) خارج البلاد. وأوكل تنفيذ القرار إلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

أما القرار الثاني، رقم 1017 لسنة 2025، فقرر إبعاد مهند أنس حجازي (سوري الجنسية - مواليد 28/4/2002) لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك استنادًا إلى نفس القانون ومذكرة الإدارة المؤرخة 25/5/2025. وقد كُلّف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، على أن يُنشر في الوقائع المصرية.

وأخيرًا، جاء القرار الثالث، رقم 1016 لسنة 2025، لإبعاد منير زكريا أحمد عبد الكريم (سوداني الجنسية - مواليد 1/1/1997) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، استنادًا إلى القانون ذاته ومذكرة الإدارة المؤرخة 26/5/2025، على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار ونشره في الوقائع المصرية.

