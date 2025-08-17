إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيدة تعرضت للتحرش اللفظي بالجيزة

04:54 م الأحد 17 أغسطس 2025

سيدة تعرضت للتحرش اللفظي

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدي عليها بالسب حال استقلالها سيارة أجرة بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائم بالنشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 31 يوليو الماضي، وأثناء استقلالها سيارة "ملاكي" تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها لفظيًا والتعدي عليها بالسب والقذف.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان – مقيمان بالجيزة)، وضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكابها (بدون لوحات معدنية – بدون تراخيص). وبمواجهتهما أقرا بحدوث خلافات حول أولوية المرور بينهما وبين قائد السيارة التي كانت تستقلها المبلغة، وتعديهما عليها بالسب لقيامها بتصويرهما على إثر ذلك.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

سيدة تعرضت للتحرش الداخلية الأجهزة الأمنية الجيزة
